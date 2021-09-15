Эксперт рассказал, стоит ли спешить с покупкой нового iPhone 13

18:04
Фото: apple.com
Главный редактор сайта Wylsacom, специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал Москве 24, стоит ли торопиться с покупкой новой модели iPhone 13, а также на какие нюансы нужно обратить внимание.
Ранее компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию новых устройств, среди которых были представлены свежие модели iPad, Apple Watch и, конечно, iPhone.
"Все зависит от того, насколько сильно человек увлекается гаджетами. Если он меняет телефоны каждый год по выходу новинок, то тут ответ очевиден: люди пойдут покупать 13-й iPhone. Если у потребителя политика более сдержанная и он выбирает устройство по балансу цены и характеристик, то можно спокойно покупать старую модель из 12-й линейки", – говорит эксперт.
По словам специалиста, разница в цене между моделями двух линеек будет компенсировать нехватку характеристик в старом iPhone. "Цены на 12-ю линейку официально снизили после презентации новой модели", – пояснил он.
При этом официального снижения стоимости iPhone 13 стоит ожидать только в следующем году, после презентации более новой модели, напоминает эксперт. В то же время, с его слов, и здесь можно попробовать сэкономить – достаточно выждать пару недель после официального старта продаж.
"Если брать в расчет так называемых серых продавцов, то, они как правило, снижают цены через пару недель после старта официальных продаж. Сейчас Apple активно борется с серым рынком, плюс завозится много телефонов именно на старте, чтобы все могли приобрести устройство с официальной гарантией и качественным сервисным обслуживанием. Поэтому серым продавцам не остается ничего, кроме как снижать цены", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что популярность iPhone 13 начнет расти с выходом следующих моделей. Такой прогноз эксперт объяснил дороговизной устройства и совсем небольшим количеством обновлений.
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