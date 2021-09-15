Xiaomi представила новинки в рамках осенней презентации

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Китайская компания Xiaomi анонсировала запуск трех новых моделей смартфонов в рамках большой осенней презентации. Об этом сообщает ТАСС.

Зрителям показали флагманские модели Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Pro-версия устройства оснащена новой технологией Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт. За счет нее зарядка смартфона до 100 процентов завершается за 17 минут.

Смартфон также получил процессор компании Qualcomm Snapdragon 888 и 6,67-дюймовый 120-герцевый плоский AMOLED-экран.

Модели 11T и 11T Pro оснащены тройным модулем камер. Один из них – 108-мегапиксельный широкоугольный сенсор. Также предусмотрены телемакрокамера и ультраширокоугольный объектив.

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE отличается от более продвинутых версий менее мощными фотомодулями, а также легким и тонким корпусом. Вес устройства составит всего 158 граммов.

О доступности новых смартфонов Xiaomi для российского рынка пока не сообщается.

Накануне свои новые устройства представила американская компания Apple. В числе новинок – две версии планшетов iPad и линейка смартфонов iPhone 13.