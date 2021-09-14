Apple представила новые iPad и Watch

Фото: apple.com

Apple представила новые устройства в рамках традиционной осенней презентации.

В частности, компания показала новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Базовая версия планшета сохранила прежний корпус, однако претерпела несколько изменений. В обновленной модели установлен процессор Apple A13, улучшивший быстродействие устройства.

Кроме того, изменилась камера планшета – ее разрешение достигло 12 мегапикселей. iPad получил поддержку активного пера Apple Pencil, а также фотофункцию "В центре внимания".

Стартовая цена новинки составляет 329 долларов (24 тысячи рублей). В продажу устройство поступит на предстоящей неделе.

Что касается уменьшенного планшета, то его внешний вид напоминает iPad Pro. Кроме того, устройству установили увеличенный экран в размере 8,3 дюйма. Планшет получил поддержку USB-C, 5G и другие новые технологии, а стартовая цена устройства достигла 499 долларов.

Помимо двух версий iPad, компания Apple также показала умные часы Apple Watch Series 7. Устройство отличается увеличенным экраном, где помещается на 50% больше текста. Батарея носимого аксессуара способна проработать 18 часов, зарядка осуществляется через разъем USB-C. Стоимость часов составит 399 долларов.

В России также станет доступен сервис Apple Fitness+.

Еще одной новинкой от Apple станет iPhone 13. Устройство отличается батареей большего объема, влагозащитой и системой из двух камер. В версиях iPhone 13 и 13 mini будет установлен дисплей Super Retina XDR, а также уменьшена "челка" на дисплее.

Накануне стало известно, что 15 сентября состоится презентация китайской компании Xiaomi. Производитель покажет новинки, в том числе умные очки, функционал которых пока не раскрывается.

