Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

Фото: AP Photo/Marco Ugarte/File

Сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической фирмы Privateer Space. Об этом сообщает News.ru.

"Компания Privateer Space запускается", – заявил Возняк.

Соучредителем стал гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Как отметил Возняк, Privateer Space не будет похожа на уже существующие в этой отрасли фирмы.

Создатели новой космической компании планируют представить свои планы на технологической конференции, которая пройдет 14–17 сентября.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он уточнил, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".