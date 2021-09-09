Рогозин назвал поведение владельца "Бурана" безответственным

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал гендиректора казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурена Мусу, который является владельцем "Бурана", оценить риски своего поведения.
"Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин", – написал Рогозин в Facebook, комментируя пост владельца "Бурана".
Глава "Роскосмоса" отметил, что Муса несет персональную ответственность за состояние уникальных машин, однако не принял мер для их надлежащего хранения.
"С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение", – добавил Рогозин.
В конце мая группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала граффити недостроенный космический челнок "Буран". На корабле написали фразы "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".
Как рассказал основатель и СЕО консалтинговой̆ группы vvCube Вадим Ткаченко, уличным художникам, разрисовавшим недостроенный космический челнок "Буран", может грозить штраф в размере 70 тысяч рублей или арест до 40 суток. По его словам, Байконур расположен на территории Казахстана, поэтому и рассматриваться дело будет согласно законам республики.
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