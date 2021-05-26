Юрист рассказал о наказании для изрисовавших "Буран" вандалов

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Уличным художникам, разрисовавшим недостроенный космический челнок "Буран", может грозить штраф в размере 70 тысяч рублей или арест до 40 суток. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя и СЕО консалтинговой̆ группы vvCube Вадима Ткаченко.

Юрист рассказал, что Байконур расположен на территории Казахстана, поэтому и рассматриваться дело будет согласно законам республики.

По его словам, вандализм здесь наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (до 69 500 рублей) или исправительными работами в том же размере. Кроме того, нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 160 часов или арестовать на 40 суток.

"Это статься 294 с изменениями, внесенными законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ. И все же нужно учитывать и соизмерять размер причиненного вреда и, следовательно, изучать конкретные действия и обстановку, где это было совершено. Как видно на фотографии, данный объект не особо похож на охраняемый", – отметил специалист.

Ранее сообщалось, что группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовала граффити недостроенный космический челнок "Буран". На корабле написали фразы "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".