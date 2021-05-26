Корабль "Буран" на Байконуре незаконно разрисовали граффити

Фото: ТАСС/Пушкарев Альберт

Группа уличных художников проникла в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и там разрисовала граффити недостроенный космический челнок "Буран". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



На корабле написали фразы "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".

Также четверо неизвестных оставили свои подписи.

Ранее сообщалось, что научно-производственное объединение "Молния", занимавшееся разработкой советского многоразового космического корабля "Буран", работает над созданием нового гражданского аэрокосмического комплекса с орбитальным самолетом.