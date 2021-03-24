Разработчик "Бурана" планирует создать гражданский комплекс с орбитальным самолетом

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Научно-производственное объединение "Молния", занимавшееся разработкой советского многоразового космического корабля "Буран", работает над созданием нового гражданского аэрокосмического комплекса с орбитальным самолетом, рассказала гендиректор предприятия Ольга Соколова. Об этом сообщается на сайте объединения.

"Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", – заявила Соколова.

Она пояснила, что макет комплекса был подготовлен в прошлом году и представлен в закрытом павильоне на Международном военно-техническом форуме "Армия". В настоящее время специалисты продолжают работу над проектом.

"За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения", – сообщила Соколова.

Ранее сообщалось, что на уличных экранах Москвы 9 апреля покажут запуск космического корабля "Союз МС-18". Трансляция будет приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.