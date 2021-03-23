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Москва 24

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Наука

14:25

Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на 30 млрд рублей

наука

Фото: Москва24/Евгения Смолянская

Счетная палата выявила нарушения в госкорпорации "Роскосмос" более чем на 30 миллиардов рублей при проведении проверок в 2020 году, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", – рассказал Кудрин.

Ранее Счетная палата уже обращала внимание на нарушения в госкорпорации. Так, в 2018 году Кудрин раскритиковал "Роскосмос", назвав его лидером по масштабам финансовых нарушений. В отчете ведомства сообщалось о 151 выявленном факте нарушений на общую сумму 785,5 миллиарда рублей.

Тогда в пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что информация о финансовых нарушениях касается проверки 2017 года, когда госкорпорацией руководил предшественник Дмитрия Рогозина на посту гендиректора – Игорь Комаров.

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