Xiaomi представит умные очки

Фото: depositphotos/ChinaImages

Китайская компания Xiaomi представит свою новейшую разработку на осенней презентации 15 сентября. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Как стало известно, представители компании покажут умные очки, созданные в сотрудничестве с Dior. При этом подробности о функционале устройства пока неизвестны.

Ранее умные очки представили в Facebook. Устройство было создано при поддержке Ray-Ban. Новинка умеет делать фотографии и записывать 30-секундные ролики за счет установленных в ней камер.

Днем ранее, 14 сентября, состоится большая осенняя презентация американской компании Apple. На ней планируют представить новую модель смартфона iPhone.