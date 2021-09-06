Владельцам Xiaomi могут запретить установку сторонних приложений

16:28
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Функцию MIUI Pure Mode, запрещающую установку приложений из сторонних источников, начала тестировать компания Xiaomi, сообщает "Газета.ру".
Чтобы исключить установку приложений вне официального магазина от Xiaomi и Google, разработчик планирует внедрить эту функцию в свои смартфоны. По мнению представителей компании, из-за открытости операционной системы Android пользователи могут легко стать жертвой хакерских атак.
Также планируется исключить установку вредоносного ПО в фоновом режиме без ведома пользователя. Если у него возникнет желание, то можно отключить эту функцию.
Сейчас ее начали тестировать в китайской версии MIUI 12.5. Компания планирует в скором времени приступить к распространению глобальных прошивок.
Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi выпустит недорогой камерофон CC11. Он получит экран с диагональю 6,5 дюйма и будет весить 157 граммов. Высокую частоту обновления покажет OLED-дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей. Также на гаджет установят подэкранный сканер отпечатков пальцев.
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