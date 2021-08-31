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Китайская компания Xiaomi выпустит недорогой камерофон CC11. Смартфон уже появился в базе TENAA, сообщает Gizmochina.

Будущий смартфон получит экран с диагональю 6,5 дюйма и будет весить 157 граммов. Высокую частоту обновления покажет OLED-дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей. Также на смартфон установят подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснастят процессором Snapdragon 778G. Кроме того, Xiaomi CC11 будет предлагаться в нескольких конфигурациях памяти. Камерный блок включит в себя несколько сенсоров, главный из которых будет с разрешением 64 мегапикселей. Также в устройство установят аккумулятор емкостью 4150 мАч.

Отмечается, что на международном рынке смартфон, скорее всего, получит другое название, например, в 2019 году Mi CC9 превратился в Mi 9 Lite.

Ранее стала известна дата выхода iPhone 13. Смартфон окажется на рынке 17 сентября. Также стала известна дата выхода беспроводных наушников AirPods 3. Новые гаджеты поступят в продажу 30 сентября.