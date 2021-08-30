iPhone 13 сможет принимать звонки без сотового сигнала

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Аналитик смартфонов компании Apple Мин-Чи Куо сообщил, что iPhone 13 оснастят функцией звонка без сотового сигнала, передает "Газета.ру".

В устройствах планируют использовать режим спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО) на основе модифицированной версии чипа Qualcomm X60. За счет него смартфон сможет не только выполнять звонки, но и отправлять сообщения.

Благодаря этому нововведению владельцы устройств будут оставаться на связи в местах, где нет обычного сотового покрытия.

Инсайдер добавил, что в перспективе технологию спутниковой связи могут внедрить в гарнитуру Apple AR, Apple Car и умные устройства компании.

Согласно последним данным, смартфоны iPhone 13 начнут продавать 17 сентября. К концу месяца в продажу поступят беспроводные наушники AirPods 3.