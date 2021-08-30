ФАС выдала предупреждение компании Apple

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple предупреждение в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщает "Газета.ру".
Американскому производителю предписано устранить нарушения антимонопольного законодательства до 30 сентября 2021 года.
Поводом для решения ФАС стали жалобы от пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. Они указали на то, что покупка ПО или услуг может быть дешевле на сайте продавца. При этом пользоваться ими можно на iOS, достаточно авторизоваться в приложении под своей учетной записью.
В апреле текущего года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов в связи с нарушениями, допущенными в отношении российского антимонопольного законодательства. Американская компания намеревалась оспорить данное взыскание.
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