Apple обжалует решение ФАС о штрафе в 12 млн долларов

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В Apple не согласны с установленным ФАС штрафом в 12 миллионов долларов и планируют обжаловать решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля.

Сообщалось, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.