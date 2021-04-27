Стало известно о вирусе, поражающем устройства Apple

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Заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил о существовании вируса, с помощью которого могут украсть данные с устройств Apple.

Во время онлайн-брифинга на площадке МИА "Россия сегодня" ему задали вопрос о существовании вредоносной программы для похищения данных с устройств Apple. Специалист ответил утвердительно, но подробностей не привел.

Ранее эксперт объяснил, какие сообщения необходимо удалять с телефона. По его словам, не следует хранить во входящих или в черновиках информацию о паролях и персональные данные.

Кроме того, нельзя хранить на устройстве сообщения, которые могут навредить персональной репутации или репутации близких.