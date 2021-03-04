Специалист объяснил, какие сообщения необходимо удалять с телефона

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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин призвал удалять из смартфона временные пароли и ссылки финансовых сервисов, коды авторизации социальных сетей или интернет-магазинов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам специалиста, также не следует хранить во входящих или в черновиках информацию о паролях и персональные данные. Кроме того, нельзя хранить на устройстве сообщения, которые могут навредить персональной репутации или репутации близких.

Щельцин назвал фактором риска особенность приложений, которые могут распознавать текст СМС без участия пользователя.

"Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", – объяснил специалист.

Эксперт по безопасности предупредил, что даже история сообщений пользователя может быть использована для составления легенды, с которой злоумышленники могут попытаться перехватить данные или доступ к банковскому счету.

Для борьбы с мошенниками Арсений Щельцин призвал использовать на смартфоне двухфакторную верификацию, а также следить за сохранностью устройства.

Ранее специалисты по информационной безопасности назвали бытовые приборы, которые могут "шпионить" за своими владельцами. По данным Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и экспертов АНО "Диалог", устройства с выходом в Сеть могут передавать личные данные пользователей.

