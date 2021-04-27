В Госдуме прокомментировали штраф ФАС компании Apple

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Депутат Госдумы Антон Горелкин выразил уверенность, что компания Apple выплатит штраф в размере 12 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает "Газета.ру".
По словам парламентария, на российском рынке данная компания является одной из самых договороспособных.
"Я уверен, что в данном случае более серьезных санкций не будет. Apple либо согласится с решением ФАС сразу и заплатит штраф, либо попытается оспорить его законными методами, если они еще не исчерпаны", – считает депутат.
Ранее стало известно, что ФАС наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля.
Сообщалось, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.
Позже сообщалось, что в Apple не согласны с установленным ФАС штрафом в 12 миллионов долларов и планируют обжаловать решение.
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