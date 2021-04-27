В РФ оценили решение ФАС оштрафовать Apple

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Штраф в отношении компании Apple в размере 12 миллионов долларов со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) является небольшим. Об этом заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев, передает "Лента.ру".

"12 миллионов долларов – для Apple это совсем небольшие деньги. Соответственно, чтобы Россия имела возможность стимулировать бигтех (в том числе такие компании, как Apple), необходимо увеличить штрафы, которые на сегодняшний день предусмотрены за соответствующие правонарушения", – заявил эксперт.

Журавлев добавил, что штраф в отношении американского IT-гиганта не соразмерим с выплатами, которые у Apple требуют в США и в европейских странах.

Председатель ЮАР также отметил, что повышение взысканий не победит иностранные компании покинуть российский рынок. Россия важна для производителей, считает Журавлев, а отношение Apple доказывает то, что компания одной из первых согласилась на условия Минцифры по предустановке приложений на iPhone.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Производитель намерен обжаловать данное решение российского ведомства.