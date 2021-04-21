Хакеры украли у компании Apple секретные чертежи устройств

19:38
Фото: depositphotos/OleGunnar
Хакерская группировка REvil, которая якобы имеет российское происхождение, заявила, что взломала Quanta Computer, одного из тайваньских производителей комплектующих, являющегося партнером ряда крупных технологических компаний, включая Apple, Dell, Hewlett-Packard, Blackberry и других. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что Quanta Computer в основном собирает Macbook. К концу весенней презентации компании REvil опубликовали в даркнете чертежи нового ноутбука, включая 15 изображений, которые наглядно демонстрируют "внутренности" устройства. Чертежи были датированы мартом текущего года.
Так, в Quanta признали факт хакерской атаки, но не рассказали, какие данные и в каких объемах были похищены.
Ранее сообщалось, что на презентации Apple, прошедшей 20 апреля, были представлены новые планшеты iPad Pro с процессором M1. Внешние параметры гаджета почти не изменились. Для пользователей доступны две диагонали экранов – 11 и 12,9 дюйма.
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