Apple показала новое поколение планшетов iPad Pro

Фото: apple.com

На презентации Apple, прошедшей 20 апреля, были представлены новые планшеты iPad Pro с процессором M1.

Внешние параметры гаджета почти не изменились. Для пользователей доступны две диагонали экранов – 11 и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, лишенной недостатков привычных OLED-экранов. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.

Компания обещает, что производительность планшета может обогнать даже многие компьютеры благодаря процессору Apple M1. Максимальный объем накопителя составляет 2 ТБ, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.

Кроме того, пятое поколение iPad Pro получит версию с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.

Еще одним нововведением стала новая фронтальная камера с расширением 12 мегапикселей.

Устройства будут доступны для предзаказа по цене от 800 долларов (61 000 рублей) за 11 дюймов и от 1099 долларов (84 500 рублей) за 12,9-дюймовую версию в США. Для предзаказа они станут доступны уже 30 апреля, а продажи начнутся в мае.

Ранее компания Apple представила новое устройство AirTag для отслеживания местонахождения вещей. Гаджет представляет из себя небольшой брелок, его можно поместить на ключи или сумку, а также через приложение в смартфоне находить вещи.

В Apple рассказали, что устройство поступит в продажу 30 апреля и будет стоить 29 долларов.