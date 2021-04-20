Эксперты рассказали о предпочтениях россиян среди ноутбуков и планшетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики сервиса "Яндекс.Маркет" в день презентации Apple рассказали, каким планшетам и ноутбукам отдают предпочтение россияне.

На предстоящей презентации представят новое поколение планшетов, компьютеров и ноутбуков, в связи с чем эксперты сервиса проанализировали, какие из гаджетов бренда стали популярны в 2021 году.

Пятерку самых популярных планшетов iPad возглавила модель Apple iPad 2020 года 32Gb, которой отдали предпочтение 21% покупателей.

На втором месте оказался Apple iPad Air 2020 года 64Gb, на третьем – Apple iPad (2020) 128Gb, на четвертом – Apple iPad Pro 11 (2020) 128Gb, а завершил топ-5 Apple iPad mini (2019) 64Gb, набравший 5% от спроса на все планшеты марки.

Средний чек на планшеты у россиян за год вырос с 21 до 26 тысяч рублей. Специалисты отметили, что пик продаж пришелся на декабрь 2020 года, что очевидно было связано с подготовкой к Новому году. Сейчас такого интереса к планшетам не наблюдается.

Также, помимо Apple, многие покупатели отдали свое предпочтение марке Samsung, самыми популярными планшетами которой оказались Samsung Galaxy Tab A, Samsung Galaxy Tab A7 и Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Пик спроса на ноутбуки пришелся на март 2020 года. После небольшого снижения показателей он снова вырос уже в августе. Средний чек на ноутбуки составляет 74,6 тысячи рублей.

Самыми популярными по результату наблюдений стали ноутбуки Apple MacBook Air 13 Late 2020, Apple MacBook Pro 13 Late 2020, Apple MacBook Air 13 Mid 2017, Lenovo Ideapad L340-15API и Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05.

Ранее стал известен самый популярный производитель смартфонов во всем мире. Им оказалась компания Samsung.

За первые три месяца корейская компания отгрузила 77 миллионов гаджетов, заняв 23% рынка. На втором месте оказалась компания Apple, продавшая 57 миллионов смартфонов и занявшая 17%.