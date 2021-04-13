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Технологии

21:14

Apple подтвердила проведение презентации 20 апреля

технологии

Фото: depositphotos/bloodua

Компания Apple подтвердила, что 20 апреля состоится мероприятие, на котором может быть представлена новая модель iPad. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В разделе, посвященном предстоящим событиям, появилось мероприятие, запланированное на эту дату.

Перед этим СМИ публиковали информацию, что на запрос: "Когда состоится следующее мероприятие, Apple?" – голосовой помощник Siri называл дату 20 апреля 2021 года.

Ранее в Сети появлялись предположения, что Apple презентует в ближайшее время. По одной из версий, это будет iPad Pro. Другой вариант – гарнитура дополненной реальности, цена которой может достигать трех тысяч долларов.

Новую версию операционной системы iOS 15 для смартфонов Apple должна представить летом. Конференция разработчиков WWDC 2021 запланирована на 7–11 июня, она пройдет в онлайн-формате.

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