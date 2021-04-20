Apple представила устройство AirTag и фиолетовый iPhone 12

Фото: youtube.com/Apple

Компания Apple представила новое устройство AirTag для отслеживания местонахождения вещей. Кроме того, специалисты презентовали iPhone 12 в фиолетовом цвете. Об этом сообщается на сайте компании.

AirTag представляет из себя небольшой брелок, его можно поместить на ключи или сумку, а также через приложение в смартфоне находить вещи. В Apple рассказали, что устройство поступит в продажу 30 апреля и будет стоить 29 долларов.

Ранее сообщалось, что новое поколение смартфонов Apple будет обладать большим объемом памяти, что приведет к подорожанию гаджетов. Уточняется, что iPhone 13 будет обладать памятью в 1 ТБ вместо установленных ранее 512 ГБ. Также может измениться минимальный размер встроенной памяти с 64 до 128 ГБ.