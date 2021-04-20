Будущему iPhone 13 обещают резкий рост стоимости

12:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новое поколение смартфонов Apple будет обладать большим объемом памяти, что приведет к подорожанию гаджетов. Об этом сообщает портал Mydrivers.
Уточняется, что iPhone 13 будет обладать памятью в 1 ТБ вместо установленных ранее 512 ГБ. Также может измениться минимальный размер встроенной памяти с 64 до 128 ГБ.
Аналитики прогнозируют, что новые устройства будут иметь лазерные дальномеры, а также OLED-экраны с повышенной частотой обновления картинки.
По мнению специалистов, такие нововведения отразятся на стоимости гаджетов. На старте продаж iPhone 13 может стоить 2 300 долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Вместо них специалисты компании предлагают сенсорные поверхности для управления, которые реагируют на касания и проявляются только по мере необходимости.
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