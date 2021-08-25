Компания Apple запатентовала MacBook с двумя экранами

12:53
Фото: patentlyapple.com
Компания Apple получила одобрение патента на MacBook с двумя экранами. Отмечается, что в ноутбуке обычную клавиатуру сменит виртуальная, которая будет поддерживать управление жестами – масштабирование и свайп. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на 9to5Mac.
В компании отмечают, что, переворачивая ноутбук, можно будет менять местами клавиатуру и экран. Кроме того, новинка будет иметь биометрические датчики для разблокировки устройства с помощью Face ID или отпечатков пальцев. Также устройство сможет поддерживать беспроводную зарядку.
Отмечается, что ранее компания из Купертино отказалась от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro. Данное решение говорит о существующей вероятности отказа Apple от идеи реализации виртуальной клавиатуры.
Ранее сообщалось, что за год спрос на подержанные ноутбуки Apple в России увеличился на 300 процентов. Популярность "яблочных" ноутбуков эксперты связывают в первую очередь с массовым переходом россиян на удаленку. MacBook считается самым ликвидным девайсом в сегменте ноутбуков: он медленнее теряет в цене и остается в рабочем состоянии спустя 6–8 лет после начала продаж.
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