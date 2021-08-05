Продажа и покупка подержанных ноутбуков Apple в России увеличилась на 300%

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Фото: depositphotos/bernardojbp
За год спрос на подержанные ноутбуки Apple в России увеличился на 300%, сообщает "Газета.ру", со ссылкой на исследование российского трейдин-сервиса техники "ДамПродам".
Популярность "яблочных" ноутбуков эксперты связывают в первую очередь с массовым переходом россиян на удаленку. В "ДамПродам" отмечают, что MacBook считается самым ликвидным девайсом в сегменте ноутбуков: он медленнее теряет в цене и остается в рабочем состоянии спустя 6–8 лет после начала продаж.
Также одной из причин, обеспечивающих ноутбукам Apple популярность, эксперты называют понятную линейку моделей, развитую экосистему ремонта и отсутствие дефицита деталей.
Средняя цена подержанного MacBook составляет около 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что функция разблокировки устройства по лицу Face ID вскоре появится на всех устройствах Apple, включая компьютеры и ноутбуки Mac.
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