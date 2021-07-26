Apple внедрит популярную функцию во все свои гаджеты

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Функция разблокировки устройства по лицу Face ID вскоре появится на всех устройствах Apple, включая компьютеры и ноутбуки Mac. Об этом заявил инсайдер Марк Гурман, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что из-за более тонкого экрана "яблочных" ноутбуков установка датчиков для работы Face ID на них затрудняется. Встроить камеру для распознавания лица под дисплеи может компания из Купертина, что позволит отказаться от необходимости делать "челку". На смартфонах, по его словам, камеру также спрячут под экран. Также Face ID получат и более доступные устройства, например iPhone SE и iPad Air.

Ранее стало известно, что компания Apple решила в 2021 году выпускать новые смартфоны согласно первичному графику. Презентация пройдет 14 сентября. С 17 сентября будет открыт предзаказ на iPhone 13, а старт продаж в некоторых странах будет 24 сентября.