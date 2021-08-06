Apple начнет просматривать сообщения в iPhone

16:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple подтвердила, что в устройства будет внедрена проверка фото и сообщений пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В связи с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми специалисты развернут новые приложения криптографии. Опция позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, а при обнаружении такого контента информация будет предоставлена правоохранителям.
Помимо сомнительных фотографий, iOS будет отслеживать и содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. Также предотвращать использование запрещенных материалов смогут голосовой помощник Siri и "Поиск". Функция объяснит пользователю, что интерес к этой теме вреден и опасен.
Подобная система заработает на iPhone и iPad после выпуска iOS 15. Пока такая цензура будет работать только в США, но компания намерена распространить эту практику и на другие страны.
Ранее специалисты компании Apple нашли способ, позволяющий скрыть экранный вырез в верхней части панели. Для этого они использовали гибкий экран с высоким коэффициентом светопроводимости. Заявка на регистрацию нового способа скрыть "монобровь" была подана в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
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