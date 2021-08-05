В Apple изобрели смартфон с гибридной "монобровью"

16:07
Фото: depositphotos/bloodua
Компания Apple изобрела смартфон с гибридной "монобровью", сообщает издание Patently Apple.
Специалисты компании нашли способ, позволяющий скрыть экранный вырез в верхней части панели. Для этого они использовали гибкий экран с высоким коэффициентом светопроводимости. Заявка на регистрацию нового способа скрыть "монобровь" была подана в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Всего специалисты Apple зарегистрировали два способа скрыть блок камер и сенсоров. В первом случае его располагают на гибкой подложке, находящейся под экраном. При включении фронтальной камеры или сканировании лица подложка принимает горизонтальное положение. А после скрывается обратно.
Второй вариант предполагает, что селфи-камера и сенсоры находятся под дисплеем. При запуске камеры дисплей будет сдвигаться вниз, а в обычном состоянии – скрываться в верхней части корпуса. В будущем этот способ позволит Apple создать смартфон с полностью безрамочным экраном.
Ранее сообщалось, что за год спрос на ноутбуки Apple у россиян увеличился на 300%. Популярность "яблочных" девайсов эксперты связывают с массовым переходом граждан на удаленную работу.
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