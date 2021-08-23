Apple призналась, что проверяет iCloud пользователей на наличие детской порнографии

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Компания Apple призналась, что с 2019 года проверяет входящие и исходящие письма в почте iCloud на предмет содержания в них детской порнографии. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Apple подтвердили информацию о том, что в компании сканируют эти и другие данные, за исключением фотографий и резервных копий iCloud, сразу после того, как глава ее отдела по борьбе с мошенничеством Эрик Фридман в интервью порталу 9to5Mac заявил, что компания является "самой большой платформой для распространения детского порно", что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

О том, что в корпорации проверяют iCloud на предмет детской порнографии свидетельствует и одна из архивных страниц ее сайта.

"Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты... <...> В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы выявить эксплуатацию несовершеннолетних и сообщить о ней (в компетентные органы. – Прим. ред.)", – говорится на странице.

Ранее сообщалось, что в устройства компании будет внедрена проверка фото и сообщений пользователей. Это связано с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми. Опция позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы и передавать информацию о них правоохранителям.

Подобная система заработает на iPhone и iPad после выпуска iOS 15. Пока такая цензура будет работать только в США, но компания намерена распространить эту практику и на другие страны.

