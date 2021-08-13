Стало известно, что отличает владельцев iPhone и Android

Фото: depositphotos/Goodluz

Социологи и ученые рассказали, что отличает пользователей iPhone и Android, сообщает Pravda.Ru.

Согласно исследованиям, пользователи iPhone умнее, общительнее и состоятельнее владельцев Android.

Специалисты из университетов Линкольна и Ланкастера в ходе глобального опроса выяснили, что покупатели Android более спокойные, чем владельцы iPhone. Из исследований следует, что операционная система Android популярна только благодаря огромному количеству дешевых смартфонов для бедных покупателей.

"Раскол между вечно дорогим, всегда желанным, iPhone и всем остальным бросается в глаза: iPhone повсеместно считается хорошим. Гораздо больше телефонов на базе Android считаются достаточно хорошими – или, что более важно, достаточно хорошими для той суммы, которую за нее просят", – говорится в сообщении Gizmodo.

Как показал опрос SlickDeal, в котором участвовало несколько тысяч пользователей Android и iPhone, у пользователей "яблочных" смартфонов больше друзей или просто контактов, с которыми идет общение, чем у "андроидов".

Из исследований аналитиков из Consumer Intelligence Research Partners следует, что среди пользователей iPhone по всему миру гораздо больше людей с высшим образованием и учеными степенями, а среди владельцев Android – так называемых "недоучек".

Ранее компания Apple подтвердила, что в устройства будет внедрена проверка фото и сообщений пользователей. В связи с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми специалисты развернут новые приложения криптографии. Опция позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, а при обнаружении такого контента информация будет предоставлена правоохранителям. Помимо сомнительных фотографий, iOS будет отслеживать и содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении.