Китайская компания Xiaomi перестанет выпускать смартфоны под брендом Mi – СМИ

16:45
Фото: depositphotos/Irrmago
Китайская компания Xiaomi заявила, что перестанет выпускать продукты под брендом Mi. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал XDA-Developers.
В компании уточнили, что дальнейшие устройства будут носить альтернативные наименования. Например, вместо нового Xiaomi Mi 12 китайский вендор представит Xiaomi 12. Также отмечается, что в Китае уже избавились от приставки Mi у некоторых продуктов.
Компания Xiaomi официальных комментариев по этому поводу пока не давала.
Ранее компания Samsung была признана самым популярным производителем смартфонов в мире. За первые три месяца корейская компания отгрузила 77 миллионов гаджетов, заняв 23 процента рынка. На втором месте оказалась компания Apple, продавшая 57 миллионов смартфонов и занявшая 17 процентов. Третье место заняла компания Xiaomi.
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