Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

iPhone 12 стал самым продаваемым смартфоном 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков исследовательской фирмы Counterpoint.

На втором месте расположился iPhone 12 Max, а на третьем – iPhone 12 Pro. Вместе эти три модели смартфонов от фирмы Apple составили 12 процентов мирового рынка.

Также в список популярных гаджетов оказались включены бюджетная модель от Xiaomi Redmi 9A и бюджетные модели Samsung.

Ранее стал известен самый популярный производитель смартфонов в мире. Им оказалась компания Samsung. За первые три месяца корейская компания отгрузила 77 миллионов гаджетов, заняв 23% рынка.

На втором месте разместилась компания Apple, продавшая 57 миллионов смартфонов и занявшая 17%. Третье место досталось компании Xiaomi.