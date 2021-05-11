В Роскачестве выбрали лучшую беспроводную колонку

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Специалисты Роскачества протестировали 43 беспроводные колонки и выбрали среди них лучшую. Об этом рассказал портал News.ru.

Первое место досталось модели SRS-XB43 от Sony. Она набрала 3,69 балла из пяти. Эксперты оценили качество звука, автономность, защиту от влаги и внешний вид девайса. Несмотря на высокий балл, они тем не менее обратили внимание на большие габариты колонки, из-за чего брать ее с собой неудобно.

На втором месте рейтинга оказалась модель Fender Newport, а на третьем – JBL Go 3, она же стала лучшим девайсом стоимостью до пяти тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве протестировали пылесосы. Их оценивали с точки зрения удобства, производительности, эффективности фильтрации пыли, уровня шума и выносливости. Лучшей, по оценке экспертов, оказалась модель Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF3.

