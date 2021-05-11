Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

14:04

В Роскачестве выбрали лучшую беспроводную колонку

технологии

Фото: depositphotos/magneticmcc

Специалисты Роскачества протестировали 43 беспроводные колонки и выбрали среди них лучшую. Об этом рассказал портал News.ru.

Первое место досталось модели SRS-XB43 от Sony. Она набрала 3,69 балла из пяти. Эксперты оценили качество звука, автономность, защиту от влаги и внешний вид девайса. Несмотря на высокий балл, они тем не менее обратили внимание на большие габариты колонки, из-за чего брать ее с собой неудобно.

На втором месте рейтинга оказалась модель Fender Newport, а на третьем – JBL Go 3, она же стала лучшим девайсом стоимостью до пяти тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве протестировали пылесосы. Их оценивали с точки зрения удобства, производительности, эффективности фильтрации пыли, уровня шума и выносливости. Лучшей, по оценке экспертов, оказалась модель Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF3.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать