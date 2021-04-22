В Роскачестве назвали самые качественные пылесосы

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Специалисты Роскачества протестировали пылесосы в ценовом диапазоне от 3 780 до 46 900 рублей, сообщает News.ru.

Как уточняется, модели исследовали по пяти показателям: удобство, производительность, эффективность фильтрации пыли, уровень шума, а также выносливость.

Лучшим пылесосом, по мнению специалистов Роскачества, стал Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF3. Модель набрала максимальное количество баллов.

В экономкатегории, где рассматривались модели стоимостью до 10 тысяч рублей, лидером стал пылесос Tefal TW6856EA.

Ранее в Роскачестве рассказали, как людям с аллергией на домашнюю пыль выбрать пылесос. Аллергикам советуют покупать пылесосы с особым фильтром HEPA. Он предусматривает высокоэффективную очистку воздуха. Такие фильтры используют два разных метода очистки воздушного потока внутри пылесоса.

