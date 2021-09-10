Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира

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Фото: AP Photo/Manu Fernandez
В некоторых частях мира компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства. С этим столкнулись пользователи гаджетов из Северной Кореи, Кубы, Судана, Ирана, Сирии и российского Крыма.
Как сообщает XDA-developers, массовая блокировка зафиксирована в сентябре. На экране нового смартфона внезапно появляется сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.
Чтобы обойти блокировку, некоторые пользователи перепрошивают гаджет на неофициальный кастом.
Ранее сообщалось, что компания Xiaomi начала тестировать функцию MIUI Pure Mode, запрещающую установку приложений из сторонних источников.
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