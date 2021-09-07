Компания Apple назначила сентября презентацию своих новинок на 14

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Apple 14 сентября проведет онлайн-презентацию своих новинок, говорится в заявлении компании. Предполагается, что в рамках презентации представят новую модель смартфона iPhone.

Событие начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по московскому времени) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Трансляцию проведут на сайте Apple.

Ожидается, что компания представит 13-й iPhone, а также новые умные часы Apple Watch Series 7.

Предзаказ на продукцию традиционно откроют в первую пятницу после презентации – 17 сентября. Продажи стартую через неделю – 24 сентября.

Ранее сообщалось, что новая линейка новая линейка iPhone 13 будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.