Компания Apple назначила сентября презентацию своих новинок на 14

07 сентября, 23:09
Фото: Depositphotos/fazon1
Apple 14 сентября проведет онлайн-презентацию своих новинок, говорится в заявлении компании. Предполагается, что в рамках презентации представят новую модель смартфона iPhone.
Событие начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по московскому времени) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Трансляцию проведут на сайте Apple.
Ожидается, что компания представит 13-й iPhone, а также новые умные часы Apple Watch Series 7.
Предзаказ на продукцию традиционно откроют в первую пятницу после презентации – 17 сентября. Продажи стартую через неделю – 24 сентября.
Ранее сообщалось, что новая линейка новая линейка iPhone 13 будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
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