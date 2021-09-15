Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

16:10

Эксперт заявил, что популярность iPhone 13 наступит с выходом следующей модели

технологии

Фото: apple.com

Из-за дороговизны и небольшого количества обновлений популярность iPhone 13 начнет расти с выходом следующих моделей, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин РИА Новости.

По словам эксперта, такой цикл развития становится уже стандартным для Apple. Муртазин подчеркнул, что в прошлом году в момент анонса iPhone 12 резко начали расти продажи iPhone 11.

"С точки зрения функций произошло незначительное обновление – немного увеличилось время работы. А в глазах потребителя это несущественное изменение. Старые аппараты пользуются большим спросом в том числе из-за достаточно высокой стоимости новых моделей и слишком небольшой аудитории, готовой их приобрести", – подчеркнул аналитик.

К тому же, по словам Муртазина, экраны в новых Pro-моделях уже не являются новинкой. Эксперт отметил, что такие технологии уже используют другие производители.

Напомним, компания Apple презентовала новые продукты 14 сентября. В их числе iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, iPad 2021 года, Apple Watch 7. Своими первыми впечатлениями после презентации поделился обозреватель Андрей Рассказов.

"Цифра дня": 109 990 рублей

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать