Эксперт заявил, что популярность iPhone 13 наступит с выходом следующей модели

16:10
Фото: apple.com
Из-за дороговизны и небольшого количества обновлений популярность iPhone 13 начнет расти с выходом следующих моделей, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин РИА Новости.
По словам эксперта, такой цикл развития становится уже стандартным для Apple. Муртазин подчеркнул, что в прошлом году в момент анонса iPhone 12 резко начали расти продажи iPhone 11.
"С точки зрения функций произошло незначительное обновление – немного увеличилось время работы. А в глазах потребителя это несущественное изменение. Старые аппараты пользуются большим спросом в том числе из-за достаточно высокой стоимости новых моделей и слишком небольшой аудитории, готовой их приобрести", – подчеркнул аналитик.
К тому же, по словам Муртазина, экраны в новых Pro-моделях уже не являются новинкой. Эксперт отметил, что такие технологии уже используют другие производители.
Напомним, компания Apple презентовала новые продукты 14 сентября. В их числе iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, iPad 2021 года, Apple Watch 7. Своими первыми впечатлениями после презентации поделился обозреватель Андрей Рассказов.
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