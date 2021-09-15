Эксперт заявил, что популярность iPhone 13 наступит с выходом следующей модели

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Из-за дороговизны и небольшого количества обновлений популярность iPhone 13 начнет расти с выходом следующих моделей, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин РИА Новости.

По словам эксперта, такой цикл развития становится уже стандартным для Apple. Муртазин подчеркнул, что в прошлом году в момент анонса iPhone 12 резко начали расти продажи iPhone 11.

"С точки зрения функций произошло незначительное обновление – немного увеличилось время работы. А в глазах потребителя это несущественное изменение. Старые аппараты пользуются большим спросом в том числе из-за достаточно высокой стоимости новых моделей и слишком небольшой аудитории, готовой их приобрести", – подчеркнул аналитик.

К тому же, по словам Муртазина, экраны в новых Pro-моделях уже не являются новинкой. Эксперт отметил, что такие технологии уже используют другие производители.

Напомним, компания Apple презентовала новые продукты 14 сентября. В их числе iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, iPad 2021 года, Apple Watch 7. Своими первыми впечатлениями после презентации поделился обозреватель Андрей Рассказов.