Эксперт объяснил, почему iPhone 13 можно назвать iPhone 12S

Новую модель iPhone высмеяли в соцсетях. Моментально появились на эту тему мемы: выглядят iPhone 12 и 13 идентично. Пользователи пишут, что в гаджете особо ничего не изменилось.

Так ли это, рассказал главный редактор портала о гаджетах и технологиях Big Geek Николай Николаев.

"Мне кажется, что это обновление действительно минорное, полноценным iPhone 13 назвать сложно. Это, скорее, некий 12S. Можно вспомнить историю iPhone 6 и iPhone 6S: они визуально вообще никак не отличались, была улучшена камера, был улучшен процессор. Но при этом айфон 6S продавался значительно лучше", – объяснил Николаев.

Он считает, что сейчас история повторится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.