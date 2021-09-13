Система Face Pay заработала еще на пяти линиях столичного метро

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Еще на пяти линиях столичного метрополитена заработала система оплаты по лицу Face Pay, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий Мосметро. Среди них – самая востребованная, Таганско-Краснопресненская", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

В настоящее время система работает на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях метро.

В связи с увеличением станций, на которых тестируют систему Face Pay, возрастет и количество участников проекта. Подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.

"У пассажиров должно быть больше способов оплаты проезда, в том числе с использованием передовых технологий – такую задачу перед нами поставил мэр Москвы", – добавил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay заработает на всех станциях столичного метро с 15 октября текущего года. По словам мэра, с 15 сентября будет удвоено количество станций метро, на которых работает система оплаты по лицу.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что система работает стабильно, поэтому было принято решение о расширении фокус-группы до семи тысяч человек.