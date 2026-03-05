Форма поиска по сайту

05 марта, 15:33

Происшествия

Прокуратура проверит информацию о травме подростка на квесте в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "112"

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара проверит информацию о получении 16-летней девушкой травмы на квесте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ писали, что подростку оторвало часть фаланги пальца дверью в одном из квест-центров города. При этом организаторы не остановили игру.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства в деятельности ИП по проведению квестов и других мероприятий.

Тем временем в пресс-службе регионального главка МВД России на запрос РИА Новости об инциденте подтвердили, что в полицию Краснодара поступило сообщение из больницы о травмировании девушки. По факту случившегося проводится проверка.

До этого в контактном зоопарке города Балаково в Саратовской области обезьяна напала на 5-летнюю девочку. Владелец передвижной выставки в торговом центре разрешил покормить животное, что ребенок и сделал. В ответ примат повредил ей палец, пострадавшую госпитализировали.

