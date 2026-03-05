Форма поиска по сайту

05 марта, 15:21

Общество
Юрист Яковлева: назначать беременным и выпускникам вузов испытательный срок незаконно

Юрист рассказала, когда испытательный срок при приеме на работу считается незаконным

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Назначение испытательного срока при приеме на работу незаконно в отношении ряда категорий россиян, в том числе молодых специалистов, только что выпустившихся из вузов. Об этом рассказала в беседе с "Абзацем" юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Также устанавливать испытательный срок нельзя для беременных сотрудниц и матерей детей до 1,5 года, а также ряду других категорий. По словам специалиста, само наличие фразы об испытательном сроке в трудовом договоре в таких случаях может послужить основанием для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 527 КоАП.

"Может грозить штраф до 5 000 рублей для должностного лица и от 30 000 до 50 000 рублей для юридического лица", – пояснила Яковлева.

Если представителя защищенной категории уволили по причине непрохождения испытательного срока, работодателя могут принудить восстановить сотрудника и взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Ранее профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова заявила, что запрет сотрудникам разглашать заработную плату нарушает закон.

По словам эксперта, работодатели часто включают подобные запреты в трудовые договоры или акты организаций. Однако законодательно сведения о зарплате не относятся к коммерческой тайне, также данная информация не подпадает под действие закона о персональных данных.

