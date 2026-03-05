Форма поиска по сайту

05 марта, 15:42

АТОР составила черный список отелей Дубая за выселение российских туристов

Фото: depositphotos/jovannig

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическим властям Дубая список отелей, которые выселяли российских туристов в условиях кризиса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести", – подчеркнула исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

В Ассоциации отметили, что большинство туристов были размещены в гостиницах, однако зафиксированы и случаи выселения гостей, у которых отменили авиарейсы.

Сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем, авиакомпании и туроператоры обеспечили оперативное информирование пассажиров о вылетах.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика атаковала в ответ в том числе американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

На фоне сложившейся ситуации власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения путешественников составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день.

туризмполитиказа рубежом

