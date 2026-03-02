Власти Дубая поручили продлить проживание туристов в отелях из-за отмены рейсов

Фото: ТАСС/АР/Kamran Jebreili

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, а не выселять их. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В частности, отелям рекомендовано предоставить туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, возможность продлить проживание; сохранить для них те же условия, что и в первоначальном бронировании; не выселять гостей в данной ситуации", – говорится в сообщении.

Кроме того, если турист не может оплатить продление проживания, отель обязан незамедлительно уведомить департамент экономики и туризма.

По последним данным, потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов составляют не менее 1,5 миллиона долларов в день. Российский союз туриндустрии (РСТ) уточнил, что в случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном ущерб составит десятки миллионов долларов.

Данная ситуация сложилась на фоне эскалации конфликта, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. Затем Исламская Республика в качестве ответа атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Как уточнил президент США Дональд Трамп, бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

В настоящее время Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. В связи с этим российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.