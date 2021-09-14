Аналитик рассказал об изменениях в новой модели iPhone

Люди по всему миру следят за презентацией Apple в Купертино. Компания представляет новый iPhone. Смартфон получит несколько важных обновлений, и одно из них коснется дизайна аппарата. Так называемая челка айфона стала меньше – это вырез в верхней части экрана.

Вместе с тем, новые смартфоны, по прогнозам, могут опять подорожать. Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин рассказал, что изменения небольшие, но при этом цена вырастет.

"Это, конечно, станет для многих причиной, почему люди начнут покупать iPhone 12, предыдущие модели. Повторяется ситуация, которая была ровно год назад", – отметил Муртазин.

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