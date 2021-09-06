В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис по продлению QR-кодов для прошедших ревакцинацию заработает в Москве через неделю. Об этом сообщили в столичном Оперштабе.

Отмечается, что код будет генерироваться в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной. Срок действия QR-кода будет составлять один год, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с его использованием. Кроме того, сейчас ни одного QR-кода с истекшим сроком нет.

Изначально информационные системы города предусматривают возможность продления кодов. После создания QR-код сразу же приходит в СМС и становится доступен в электронной медицинской карте. Также его можно получить через специальный сервис на портале mos.ru. Данный код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это обязательное условие для доступа, например на концерты, выставки и иные события.

В случае ревакцинации цифровой сертификат вакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. На текущий момент сервис по передаче данных из городской системы в федеральную отлажен. С прошлой недели обеспечена передача таких данных.

Отмечается, что системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно – все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений.

Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.