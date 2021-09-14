Apple представила новый iPhone

Фото: apple.com

Американская компания Apple представила новую модель iPhone в рамках традиционной осенней презентации.

Модель получила название iPhone 13. У базовой версии и устройства iPhone 13 mini будет одинаковый дисплей Super Retina XDR. Отличительной особенностью экрана также станет уменьшенная на 20% "челка".

Устройства оснастят системой из двух камер, а также режимом Cinematic Mode. Данная функция позволяет произвести быструю смену фокуса.

Вместе с обновленным экраном и улучшенным процессором А15 bionic, iPhone 13 может похвастаться большей продолжительностью работы. В частности, базовая версия новинки будет функционировать в 2,5 раза дольше, чем обычный iPhone 12.

Новинку представили пяти новых цветах корпуса. Цены на устройства составят от 699 долларов на iPhone 13 mini и от 799 долларов на iPhone 13.

Также на презентации представили модель iPhone 13 Pro, которая напоминает iPhone 4. Она представлена в четырех цветах, в том числе в небесно-голубом. Устройство поддерживает MagSafe. Поддержка частоты обновления экрана iPhone 13 Pro – до 120 Гц.

У топовой линейки будет два размера: Pro и Pro Max. Размеры дисплеев 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Благодаря ProRes Video владельцы гаджетов смогут записывать видео в разрешении 4K. Благодаря одной из камер с ультрашироким объективом пользователям станет доступна детализированная макросъемка.

Работа аккумулятора в новой модели также увеличена по сравнению с предыдущими. В рамках презентации сообщили, что заряд будет держаться на 1,5 часа дольше у Pro и на 2,5 часа дольше у Pro Max 13.

Стоимость новых iPhone в США стартует от 699 долларов (51 тысяч рублей по текущему курсу) за базовую версию iPhone 13 mini. Самым дорогим будет iPhone 13 Pro Max, базовая версия которого обойдется в 1099 долларов (80 тысяч рублей).

На рынке США предзаказ стартует 17 сентября, в России – 22 сентября. В продажу устройства попадут 24 сентября.

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