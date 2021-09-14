Всероссийские проверочные работы напишут около 1,4 млн студентов колледжей

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Всероссийские проверочные работы, которые пройдут с 15 сентября по 9 октября, напишут около 1,4 миллиона студентов колледжей. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
"Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся", – говорится в сообщении.
Писать ВПР учащиеся колледжей будут впервые. Выполнить работы предстоит студентам первых курсов, а также тем, кто закончил в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов.
Те студенты, которые учатся по программам подготовки специалистов среднего звена, напишут две работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих выполнят только одну работу с оценкой метапредметных результатов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в текущем учебном году ЕГЭ пройдет в допандемийном формате, если не будет очередных волн заболеваемости COVID-19.
Список специальностей в российских колледжах сократится вдвое
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