Всероссийские проверочные работы напишут около 1,4 млн студентов колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Всероссийские проверочные работы, которые пройдут с 15 сентября по 9 октября, напишут около 1,4 миллиона студентов колледжей. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся", – говорится в сообщении.

Писать ВПР учащиеся колледжей будут впервые. Выполнить работы предстоит студентам первых курсов, а также тем, кто закончил в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов.

Те студенты, которые учатся по программам подготовки специалистов среднего звена, напишут две работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих выполнят только одну работу с оценкой метапредметных результатов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в текущем учебном году ЕГЭ пройдет в допандемийном формате, если не будет очередных волн заболеваемости COVID-19.

