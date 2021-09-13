Половина российских студентов предпочитают гибридный формат обучения

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Согласно проведенному в российских университетах опросу, половина студентов предпочитает гибридный формат обучения. Результаты исследования озвучил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

В опросе приняли участие 36 000 студентов, из которых 11% – иностранные.

"Половина опрошенных при наличии выбора предпочли гибридный формат обучения, когда часть занятий проходит очно, а часть – онлайн. В этом случае студентам нравится доступность учебной литературы, информационное сопровождение и условия для электронного взаимодействия", – рассказал Анисимов, передает ТАСС.

Больше всего в гибридном формате обучения студентам не нравятся условия для участия в студенческой жизни университета, самостоятельной работы в корпусах и реализации технических инициатив.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил изменение в мышлении российских студентов. По его словам, за полтора года стало понятно, что гибридный формат обучения не вредит процессу получения знаний.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы не планируют переводить на удаленку. По его словам, для этого нет достаточных оснований.