Половина российских студентов предпочитают гибридный формат обучения

17:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Согласно проведенному в российских университетах опросу, половина студентов предпочитает гибридный формат обучения. Результаты исследования озвучил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.
В опросе приняли участие 36 000 студентов, из которых 11% – иностранные.
"Половина опрошенных при наличии выбора предпочли гибридный формат обучения, когда часть занятий проходит очно, а часть – онлайн. В этом случае студентам нравится доступность учебной литературы, информационное сопровождение и условия для электронного взаимодействия", – рассказал Анисимов, передает ТАСС.
Больше всего в гибридном формате обучения студентам не нравятся условия для участия в студенческой жизни университета, самостоятельной работы в корпусах и реализации технических инициатив.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил изменение в мышлении российских студентов. По его словам, за полтора года стало понятно, что гибридный формат обучения не вредит процессу получения знаний.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы не планируют переводить на удаленку. По его словам, для этого нет достаточных оснований.
Рекордное число российских университетов в этом году попали в список лучших вузов мира
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